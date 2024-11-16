مشاهير العرب - بعد شائعة وفاته.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ ملك جمال الأردن أيمن العلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - تصدرت الحالة الصحية لـملك جمال الأردن أيمن العلي تريند محرك البحث «جوجل»، ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد تدهور حالته الصحية بعد نشر صورة له بملامح متغيرة.

ومع ارتفاع مستويات البحث حول الحالة الصحية لـ أيمن العلي ملك جمال الأرن، تستعرض كلمتك في السطور التالية تطورات الحالة الصحية لـ أيمن العلي مع معاناته الشديدة مع السرطان.

تطورات الحالة الصحية لـ أيمن العلي ملك جمال الأردن

وبحسب مصادر مقربة من أيمن العلي، فإن الوضع الصحي لـ ملك جمال الأردن أيمن العلي سيئ جدًا، وأنه مازال في المستشفى يتلقى العلاج والمسكنات التي تساعده على تحمل الألم والأدوية وخروج السوائل من جسمه.

كما أشار إلى انزعاجه الشديد من الشائعات المتداولة حول حالته الصحية ووفاته، قائلا: «ليه الناس مصرة تموته، الناس مش طبيعية وما عندهم مخافة من الله.. هو بيتعب وبيتضايق من هذا الكلام ونفسيته بتصير أسوأ أحب أوضح أيمن بخير وراح يرجع مثل الأول وأحسن كلنا متأكدين أن أيمن قدها ونص الله يشافيكك ويعافيك ويقومكك بالسلامة حبيبي أيمن».

تعليق والدة أيمن العلي

في وقت سابق، علقت والدة ملك جمال الأردن أيمن العلي، على إصابته بالسرطان في تصريحات إعلامية، قائلة إنها تتمنى لو تمرض مكان ابنها، وأن هذا قضاء الله ولا اعتراض على حكمه.. الحمد لله، وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تمّر بما أمّر به، مطالبة الجميع بالدعاء له.