حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة الموسيقيين: محمد منير «بخير».. وما تردد عن تدهور حالته الصحية مجرد «فبركة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة الموسيقيين: محمد منير «بخير».. وما تردد عن تدهور حالته الصحية مجرد «فبركة» - أخبار كلمتك

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي - أخبار كلمتك

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 17-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 17-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز نحو 3 جنيهات في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز نحو 3 جنيهات في الأسواق - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، غينيا تخطف فوزا ثمينا من الكونغو الديمقراطية بالدقيقة الأخيرة (فيديو) - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، غينيا تخطف فوزا ثمينا من الكونغو الديمقراطية بالدقيقة الأخيرة (فيديو) - أخبار كلمتك

أشرف عبد الباقي عن مشاركة فيلم "مين يصدق" في القاهرة السينمائي: حاسس إنه امتحان (فيديو) - أخبار كلمتك

أشرف عبد الباقي عن مشاركة فيلم "مين يصدق" في القاهرة السينمائي: حاسس إنه امتحان (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

الفنانة عايدة غنيم تكشف لأول مرة قصة رؤيتها للسيدة مريم العذراء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الفنانة عايدة غنيم تكشف لأول مرة قصة رؤيتها للسيدة مريم العذراء - أخبار كلمتك

الفنانة عايدة غنيم تكشف لأول مرة قصة رؤيتها للسيدة مريم العذراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 03:48 مساءً - كشفت الفنانة عايدة غنيم قصة رؤيتها للسيدة مريم العذراء، وذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامي نزار الفارس في برنامج "مع نزار"، عبر القناة الرابعة العراقية.

في هذا السياق، تحدثت عايدة عن تفاصيل رؤيتها لـ السيدة مريم العذراء، في منامها، وقالت إنها رأتها في المنام وحولها سحاب على شكل اسم محمد.

قررت تسمية ابنها “محمد” بعد هذه الرؤيا

وأضافت عايدة غنيم، أنها كانت حاملا في هذه الفترة، وكانت تنوي تسمية ابنها «أدهم» لحب شخصية أدهم الشرقاوي، ولكن بعد الرؤيا السابقة قررت تسمية ابنها «محمد». 

 

على الجانب الآخر، قالت عايدة غنيم: "التيك توك" ممكن يجيب فلوس أكثر من التمثيل، لأن مش كل الممثلين بياخدوا أجور عالية، وانا أصرف على ابني منه.

وتابعت عايدة غنيم: طليقي لا يصرف على ابنه، ولا أعلم السبب، فقد تكون ظروفه لا تسمح بذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

فرقة ستراي كيدز الكورية تعلن موعد طرح ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق