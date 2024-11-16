مشاهير العرب - «الهوي سلطان» يواصل الصدارة في إيرادات الأفلام بهذا الرقم أمس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 03:09 مساءً - يواصل فيلم الهوى سلطان من بطولة الفنانة منة شلبي والفنان أحمد داوود، الصدارة في سباق إيرادات الأفلام منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، حيث حقق في شباك التذاكر أمس الجمعة أكثر من مليون ونصف جنيها خلال الساعات القليلة الماضية، ليواصل بذلك الإجمالي إلى أكثر من 30 مليون جنيها.

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

أبطال فيلم الهوى سلطان

ويشارك بطولة فيلم الهوى سلطان، «منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي»، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب

أغنية فيلم الهوى سلطان

فيما حققت الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» من غناء بهاء سلطان، صدى جماهيريا كبيرا منذ طرحها منذ على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام الماضية، والتي جاءت تحت عنوان «أنا من غيرك».

أخر أعمال أحمد داود

وانتهى الفنان أحمد داود من تصوير مسلسله الجديد كل سنة مرة مع المخرج يحيى إسماعيل، وذلك بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل زينهم.