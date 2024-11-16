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أحمد عز عن مشروع "في المدرسة": سينما بجد، وشهادتي في ساندرا نشأت مجروحة (فيديو) - أخبار كلمتك

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أحمد عز عن مشروع "في المدرسة": سينما بجد، وشهادتي في ساندرا نشأت مجروحة (فيديو) - أخبار كلمتك

أحمد عز عن مشروع "في المدرسة": سينما بجد، وشهادتي في ساندرا نشأت مجروحة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 03:04 مساءً - أشاد النجم أحمد عز بمشروع "في المدرسة" التي تقدمه المخرجة ساندرا نشأت، وعرضت 9 أفلام قصيرة منه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 اليوم السبت بالجامعة الأمريكية بالتحرير. 

أحمد عز 

وقال أحمد عز خلال حضوره الجلسة الحوارية عقب عرض الأفلام: "انك تتأثر وتتفاعل مع فيلم قصير دا من أصعب أنواع السينما.. شهادتي في ساندرا مجروحة صراحة.. وانا مش هنا عشان اقف جنبها بالعكس دي هي التي تقف بجوارنا جميعا". 

وتابع: "إذا كنت قد وصلت لمرحلة ما (رغم اني ارى اني لسه في بداياتي).. فانا بشوف أن الأساس الذي ابني عليه هو شغلي مع ساندرا.. علمتني الالتزام وازاى تبقى دمك خفيف وتدور على الممثل اللي جواك مش بس الشكل". 

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وعن مشروع "في المدرسة" أضاف أحمد عز: "هي دي السينما اللي انا بحبها وهى دى السينما اللي احب انها تسود.. فخور بفريق عمل ساندرا اللي كان معاها اللي من لا شيء عمل سينما بجد". 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، عرض لتسعة أفلام قصيرة من مشروع "في المدرسة" للمخرجة ساندرا نشأت، وذلك ضمن فعاليات المهرجان بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير. 

وأعقب عرض الأفلام جلسة حوارية مع المخرجة ساندرا نشأت، إدارتها الدكتورة ميرڤت أبو عوف، وحضرها نخبة من الفنانين والنجوم منهم النجم أحمد عز، الفنانة بسنت شوقي، الفنانة جيلان علاء، المخرج أشرف فايق، وغيرهم. 

مشروع في المدرسة 

المشروع عبارة عن سلسلة من الأفلام التفاعلية القصيرة، التى تخاطب الطفل والأسرة والمدرسين أيضا، تم تصوير منها ٤٨ فيلما حتى الآن، واختارت ساندرا 9 منها للعرض على شاشة مهرجان القاهرة السينمائي في دورة العام الحالي، ومنها: «وينه ميسى»، و«أم على»، و«يوم الجمعة»، و«المتحف»، و«البرنس سليم»، و«مدام ديدى»، وغيرها. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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