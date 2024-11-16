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أحمد سعد يفاجئ الجمهور بموعد زفافه للمرة الرابعة - أخبار كلمتك

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أحمد سعد يفاجئ الجمهور بموعد زفافه للمرة الرابعة - أخبار كلمتك

أحمد سعد يفاجئ الجمهور بموعد زفافه للمرة الرابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 02:58 مساءً -  فاجأ الفنان أحمد سعد، جمهوره بالكشف عن موعد زفافه للمرة الرابعة، على عليا البسيونى بعد عودتهما بعد عدة سنوات من الانفصال.

في هذا السياق، قال أحمد سعد عبر برنامج et  بالعربى: “الفرح قريب جدًا ممكن أول السنة، وهعمل فرح وهلبس بدلة وهغني في فرحي كمان”.

 

على الجانب الآخر، كان شهد حفل افتتاح استوديو الحصن أول ظهور للفنان أحمد سعد بعد خضوعه إلى عملية جراحية شديدة فى فكه الأيسر.

 

وقال أحمد سعد خلال حفله: مساء الخير على الناس على الحلوة، مساء الخير على الناس اللذيذة، خللوا بالكم إحنا لسه في التليين، لسه مالينتش، بقالي فترة إجازة وأول يوم انهاردة أغني، الناس عاملة ايه؟ مفرفشين ولا إيه".

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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