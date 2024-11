مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. من هو الممثل الأمريكي دنزل واشنطن «Denzel Washington»؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - دنزل واشنطن.. كشف الممثل الأمريكي، دنزل واشنطن عن تقاعده في الفترة المقبلة ولكن بعد أن يقدم الجزء الثالث من فيلم «Black Panther»، الذي يعتبر من أهم أحلامه، فتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من هو الممثل الأمريكي دنزل واشنطن «Denzel Washington».

صرح الفنان العالمي دنزل خلال لقائه ببرنامج Today في أستراليا أثناء الجولة الصحفية لفيلم Gladiator 2، وقال الممثل المرموق الحائز على جائزة الأوسكار إن اختياراته لمشروعاته هذه الأيام تتعلق بالمخرج، وهو مهتم فقط بالعمل مع الأفضل.

وأوضح، أن المخرج رايان كوجلر يكتب له دورًا في فيلم Black Panther الثالث الذى تنتجه شركة مارفل.

وتابع، أنه سيكون أحد أدواره الأخيرة إلى جانب فيلم جديد لستيف ماكوين وفيلم مقتبس من مسرحية Othello لشكسبير، وهو الدور الذي سيقدمه واشنطن لأول مرة على برودواي العام المقبل 2025.

وأضاف: بالنسبة لي، يتعلق الأمر بصناع الأفلام، خاصة في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية، أنا مهتم فقط بالعمل مع الأفضل، ولأننى لا أعرف عدد الأفلام الأخرى التي سأقدم، ولكنه بالتأكيد ليس كثيرًا، أريد أن أقدم أدوار لم أقدمها من قبل.

-ولد دنزل واشنطن في ماونت فيرنون القريبة من مدينة نيويورك، في 28 ديسمبر 1954، أمه لينس كانت تملك صالون تجميل تعمل فيه.

- أكمل دنزل واشنطن دراسة المرحلة الابتدائية في مدرسة بينينجتون جرايمز الابتدائية بماونت فيرمونت عام 1968.

- كان عضو في نادي الصبية وكان داعما لنيلسون مانديلا.

- عندما بلغ 14 انفصل والداه، فأرسلته والدته إلى مدرسة متوسطة خاصة وهي أكاديمية أوكلاند العسكرية في نيو ويندسور بولاية نيويورك.

- بعد أوكلاند درس دينزيل في مدرسة ماينلاند الثانوية وهي مدرسة عامة في شاطئ دايتونا بولاية فلوريدا، وقد أكمل فيها دراسته للمرحلة الثانوية.

- كان يرغب في دراسة الطب، ولكنه قرر دراسة الصحافة وقد حصل على شهادة جامعية في الصحافة من جامعة فوردهام في عام 1977

- قبل دخوله إلى الجامعة عمل دينزيل مستشارًا في مخيم صيفي.

- حصل على منحة إلى مسرح المعهد الموسيقي الأمريكي في سان فرانسيسكو، ودرس هناك لمدة عام واحد، بعد ذلك انتقل إلى نيويورك.

- قضى دينزيل عام 1976 في مدينة سان ماريز بولاية ماريلاند في مسرح Summer stock. بعد ذلك صور إعلان لشركة Fruit of the Loom.

- صور أول فيلم له وهو الفيلم التلفزيوني Wilma في عام 1977.

-ثم شارك في فيلم Carbon Copy في عام 1981 وهو أول فيلم سينمائي شارك بالتمثيل فيه، وشارك في فيلم A Soldier's Play في عام 1981 والذي عرض في عام 1984.

- تلقى دنزل واشنطن الكثير من الترشيحات والجوائز السينمائية أهمها:

أفضل ممثل مساعد عام 1988 عن فيلم صرخة الحرية.

أفضل ممثل مساعد عام 1990 عن فيلم المجد (فيلم 1989).

أفضل ممثل رئيسي عام 1993 عن فيلم مالكوم إكس.

أفضل ممثل رئيسي عام 2000 عن فيلم الإعصار (فيلم 1999).

أفضل ممثل رئيسي عام 2002 عن فيلم يوم التدريب.

الترشيحات لجائزة الغولدن غلوب

أفضل ممثل رئيسي عام 1988 عن فيلم صرخة الحرية.

أفضل ممثل مساعد عام 1990 عن فيلم المجد (فيلم 1989) وفاز بها.

أفضل ممثل رئيسي عام 1993 عن فيلم مالكوم إكس (فيلم).

أفضل ممثل رئيسي عام 2000 عن فيلم الإعصار.

أفضل ممثل رئيسي عام 2002 عن فيلم يوم التدريب.

أفضل ممثل رئيسي عام 2008 عن فيلم عصابات أمريكية.

أفضل ممثل رئيسي عام 2016 عن فيلم أسوار (فيلم).

-تميّز دينزل واشنطن في الأفلام التي أنتجها جيري بروكهايمر، كما تعاون مع افضل المخرجين مثل سبايك لي وأنطوان فوكوا وتوني سكوت.

-في عام 2016، حصل على جائزة Cecil B. DeMille Lifetime Achievement Award في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الـ73، وفي عام 2002 عمل لأول مرة كمخرج بفيلم عن السيرة الذاتية لـ أنتون فيشر. وعمله الإخراجي الثاني كان The Great Debaters (2007)، وتم ترشيح فيلمه الثالث Fences عام 2016، الذي قام ببطولته أيضاً، وحصل على جائزة الأوسكار كأفضل صورة.

