مشاهير العرب - بطولة ماجد الكدواني.. تفاصيل مسلسل موضوع عائلي 3 بعد انتهاء تصويره - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 01:40 مساءً - موضوع عائلي.. تصدر مسلسل موضوع عائلي الموسم الثالث تريند محركات البحث المختلفة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلانالفنان طه دسوقي عن الانتهاء من تصوير مسلسل موضوع عائلي.

مسلسل موضوع عائلي

نشر الفنانطه دسوقي بعض الصور من كواليس مسلسل موضوع عائلي 3، عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهر فيها مجموعة من الفنانين منهم ماجد الكدواني، نور اللبنانية، محمد رضوان، محمد شاهين، المخرج أحمد الجندي، معتز التوني وآخرون، وعلق: «الحمد لله فركش مسلسل موضوع عائلي الموسم التالت.. استنونا على shahid قريب جدا».

قصة مسلسل موضوع عائلي

تدور أحداث مسلسل موضوع عائلي في إطار درامي كوميدي، حول أب يُدعى إبراهيم، ويتفاجئ أن لديه ابنة وهي سارة ويحاول أن يتواصل معاها ويصبحا صديقين خاصة بعد وفاة والدتها لتكتشف في نهاية الموسم الأول أن إبراهيم هو والدها، وتبدأ أحداث الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي بعد مرور عامين على لقائه بابنته، ورغم معارضة إبراهيم لفكرة زواج ابنته لكنه يوافق في النهاية خاصة مع اكتشاف مرضه وأنه قد لا يعيش ليوم زفافها.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يضم مسلسل موضوع عائلي عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.