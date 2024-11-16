طرح تيلر "مين يصدق؟"، عودة أشرف عبد الباقي للسينما من بوابة ابنته زينة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 01:18 مساءً - يشهد، اليوم السبت 16 نوفمبر، عرض الفيلم المصري "مين يصدق؟"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن قسم آفاق السينما العربية، مع 12 فيلما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكشف الفنان أشرف عبد الباقي التيلر الأول للفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكذلك موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية، حيث من المقرر طرح البرومو الرسمي للفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر عبد الباقي التيلر الرسمي، وعلق عليه قائلا: "أنا حاسه إن انا بوظت الدنيا.. التيلر الرسمي لفيلم مين يصدق 11/ 27 بجميع دور العرض في سينمات مصر".

وأظهر البرومو جانبا من الأزمات التي تواجهها نادين "جايدا منصور" مع باسم "يوسف عمر"، وتورطهما في مشاكل تضعهما في مواقف خطيرة، في جو سيطر عليه الغموض والاثارة والتشويق.

قصة فيلم "مين يصدق"

تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

أبطال فيلم "مين يصدق"

فيلم "مين يصدق" فكرة زينة عبد الباقي ومصطفي عسكر وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي.

ويعد فيلم "مين تصدق؟"، بمثابة عودة للنجم أشرف عبد الباقي للسينما بعد غياب اكتر من 5 سنوات منذ تقديمه فيلم "اطلعولي برة"، بطولة كريم محمود عبد العزيز، وخالد الصاوي وأحمد فتحي وملك قورة وبيومي فؤاد، واقتصر دور أشرف على الظهور كضيف شرف بالفيلم لمساندة كريم.

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