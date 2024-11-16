مشاهير العرب - منة شلبي: تعرضت للخيانة والرجل المثالي غير موجود (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 12:50 مساءً - تصدرت الفنانة منة شلبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة مع منصة «Gossips»، وكشفت منة شلبي عن جوانب عديدة من حياتها الشخصية، وتجاربها العاطفية، ومفهومها للخيانة، وأهمية الصداقة في حياتها.

الممثلة المصرية منة شلبي

وتحدثت الفنانة منة شلبي خلال لقائها في «Gossips» عن دورها في أحدث أعمالها السينمائية «الهوى سلطان»، قائلة: «الصداقة حاجة بحبها أوي، في معارف وفي زمايل وفي أصدقاء، وأقرب مرتبة لقلبي الأصدقاء».

وأضافت: «ممكن آخد صاحبي على عيبه، لكن لو العيب بيضره أحاول أفهمه، وصحابي يشبهوني بالشجرة وبيقولوا إني بضلل عليهم وبحتويهم زي الشجرة».

أما بالنسبة لمواصفات أصدقائها المقربين لها قالت الفنانة منة شلبي: «ناس صادقة مش أشرار، وطيبين وجدعان وعندهم أصل في أخلاقهم، ودمهم خفيف طبعًا».

وتابعت: «ممكن أقطع مع أقرب صديق لما يخون ثقتي، الخيانة بالنسبة لي شيء مش مقبول، ولو حد من صحابي وقع في مشكلة هساعده مش هفكر في مصلحتي، ولو تدخلت بين اتنين ببقى محايدة وحقانية».

منة شلبي تتعرض للخيانة

وصرحت منة شلبي بأنها لم تكن موفقة في اختياراتها العاطفية قائلة: «اختياراتي العاطفية فيها خوازيق أكتر من اختياراتي في الصداقة، ومفيش حاجة اسمها راجل مثالي، في حاجة اسمها صفات ملائمة مع بعض، وأفكار ومبادئ».

وردًا على سؤال ما هي الصفة التي قد لا يتحملها شريك حياتها، أكدت منة شلبي: «بحب شغلي زيادة عن اللزوم وعنيدة».

كما تحدثت عن تعرضها للخيانة بقولها: «سامحت الخيانة قبل كده، ومعتقدش ممكن أسامح تاني».

آخر أعمال الفنانة منة شلبي

ويعرض حاليا للفنانة منة شلبي فيلم الهوى سلطان، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء، ويجسد أحمد داود دور مهندس يُدعى «علي».

ويعتبر فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن.

أبطال فيلم الهوى سلطان

ويشارك في بطولة فيلم «الهوى سلطان» كل من، منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، وآخرون، تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.