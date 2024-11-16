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"سمعنا غنوتك وطبلتك" في قبة الغوري الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

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"سمعنا غنوتك وطبلتك" في قبة الغوري الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

"سمعنا غنوتك وطبلتك" في قبة الغوري الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 12:45 مساءً - يستضيف مركز إبداع قبة الغوري  التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فرقة "سمعنا غنوتك وطبلتك" بقيادة الفنان وائل كرم  في الثامنة مساء الإثنين المقبل.

تتضمن فقرات الحفل تقديم مختارات من المعزوفات الموسيقية والأغاني القديمة والحديثة، كما يتضمن تقديم باقة من أغاني التراث والفولكلور الشعبي، ومن هذه الأغنيات "يا جريد النخل العالي"، "الو الو"، "حرمت احبك"، "يا حلو صبح"، "بتسأل ليه عليَّا"، "يا ورد على فل وياسمين"، عزف موسيقى "الضوء الشارد" وغيرها من الفقرات الني اشتهرت بها الفرقة.

تأسست الفرقة على يد الفنان وائل كرم ويتراوح أعمار اعضائها  من عازفين ومطربين  بين 7 و18 سنة. 

وشارك الفريق في العديد من الحفلات والمهرجانات منها “مهرجان الطبول”.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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