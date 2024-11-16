تعرف على عروض اليوم الأول من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 12:45 مساءً - يفتتح اليوم الأول من فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بثلاثة عروض premiere، من دول عربية وأجنبية، حيث سيتم عرض مسرحية" Marco Polo “ من إيطاليا، في مسابقة المونودراما، وذلك على المسرح الرئيسي بقصر ثقافة شرم الشيخ.

و من المقرر أن يتم عرض مسرحية فضيلة العبيد، من سلطنة عمان، في مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة، وذلك بمسرح الساحة المكشوف بالسوق القديم؛ وعرض " For the worse &laugh"، بمسابقة المونودراما، وذلك على المسرح الرئيسي بقصر ثقافة شرم الشيخ.

انطلقت فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ١٥ نوفمبر وتستمر حتى 20 نوفمبر 2024 وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.