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4 عروض للباليه الكلاسيكي "دون كيشوت" بالقاهرة والإسكندرية - أخبار كلمتك

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4 عروض للباليه الكلاسيكي "دون كيشوت" بالقاهرة والإسكندرية - أخبار كلمتك

4 عروض للباليه الكلاسيكي "دون كيشوت" بالقاهرة والإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:48 مساءً - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع السفارة الروسية بمصر تحت عنوان "أيام من موسكو فى مصر" باليه دون كيشوت لنجوم فرقة باليه موسكو الكلاسيكي (روسيا) وذلك في 4 عروض الأول فى الثانية عشر ظهرا والثانى فى الثامنة مساء الأحد ٢٤ نوفمبر علي المسرح الكبير.

وتنتقل العروض للإسكندرية وتبدأ  بعرض فى الواحدة ظهرًا وعرض ختامى للباليه في الثامنة مساء الاثنين ٢٥ نوفمبر في أوبرا الاسكندرية "مسرح سيد درويش".

والبالية تصميم رقصات ماريوس بيتيبا، الكسندر جورسكي، ناتاليا كاساتكينا، فلاديمير فاسيليوف، تصميم الأزياء  اليزافيتا دفوركينا، مؤلف الموسيقى لودفيج مينكوس والمدير الفنى إيفان فاسيليف.

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ويتكون البالية من ثلاث  فصول و٦ مشاهد وتدور القصة حول دون كيشوت الذي ينسج قصصا خيالية عن مغامرات مليئة بالعجائب ويعيش أحلام الرومانسية والبطولة  يعجب ب  "كيتري"، التي تحب الحلاق باسيليو. ولكن والدها لورينزو، يريد تزويجها من النبيل الثري "جاماش" بدلًا من باسيليو، يظهر دون كيشوت على حصانه في وقت لاحق للبحث عن  الحب والبطولة ومساعدة الضعفاء ويحاول محاربة العمالقة الأشرار ليكتشف أنها ماهى إلا  طواحين الهواء والتى يسقط منها ويقع على الأرض ويغرق فى غياهب النسيان يرواده حلم سحرى عن رقصة تجمعه بدولسينيا الساحرة الجميلة كالملاك، ومع محاولات لورينزو إتمام خطبتها بجاماش يتظاهر باسيليو بالموت في محاولة أخيرة، ويظهر  دون كيشوت من جديد ليجبر لورينزو على مباركة زواج ابنته بالحلاق باسيليو ويحتفل الجميع بزفاف العاشقين وينطلق دون كيشوت مجددًا بحثًا عن مغامرات جديدة.

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ويذكر أن فرقة بالية موسكو الكلاسيكى قامت بتقديم نسخ مبتكرة من أعظم الأعمال الكلاسيكية العالمية بتوضيح خطوط الحبكات والشخصيات وتجنب المشاهد البطيئة والمتكررة بما يسهم فى تقليل مدة العروض، مثل "الجمال النائم" الذي قدم برؤية فنية مختلفة من نسختهم لأول مرة فى مهرجان كان السينمائى، وأنشأ كل من كاساتكينا وفاسيليوف مسرحا مميزا بشخصية خاصة نابعة من تفرد عناصر  الفرقة التي تقدم عروضها في مسارح مرموقة كالبولشوي وماريانسكى وقصر الكرملين  وتتميز  بإبداعها الفنى بمشاركة مصممين عالميين، ويضم ربورتوار من  ٢٨ عملا كلاسيكيا وبالية كلاسيكى جديد،كما حصد  العديد من الجوائز العالمية ويضم أبرز راقصي الباليه ومصممي الرقصات والسينوغرافيا.

ويتم تنفيذ العروض  بمشاركة نخبة من  الحائزين على المسابقات الدولية والشعبية والفنانين المكرمين منهم "  فلاديمير يوديتش فاسيليف رئيس مسرح الباليه الكلاسيكى الحكومى وفنان الشعب عام (١٩٩٥) - ناتاليا ديميتر ييفنا كاساتكينا  راقصة باليه ومصممة رقصات روسية وعازفة منفرده لمسرح البولشوى ( ١٩٥٤- ١٩٧٦)، فنان الشعب عام (١٩٨٤) وغيرهم " كما يتواصل  اكتشاف  نجوم بالية جدد.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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