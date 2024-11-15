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رسميا، كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار 2025 - أخبار كلمتك

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رسميا، كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار 2025 - أخبار كلمتك

رسميا، كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:15 مساءً - الأوسكار، أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة رسميا، أن المذيع الساخر كونان أوبراين، سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم 2025.

موعد حفل الأوسكار 2025

وحددت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، يوم ٢ مارس ٢٠٢٥، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ ٩٧، على أن يعلن رسميًّا أسماء المرشحين ١٧ يناير ٢٠٢٥.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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