مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

الجنيه الذهب يفقد أكثر من 1500 جنيه الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

الجنيه الذهب يفقد أكثر من 1500 جنيه الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

يويفا يعاقب فرنسا والكيان الصهيوني بسبب أحداث مباراة المنتخبين - أخبار كلمتك

يويفا يعاقب فرنسا والكيان الصهيوني بسبب أحداث مباراة المنتخبين - أخبار كلمتك

قبل مواجهة كاب فيردي، مشوار منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا - أخبار كلمتك

قبل مواجهة كاب فيردي، مشوار منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا - أخبار كلمتك

تعرف على درجات الحرارة بالعاصمة برايا قبل مباراة مصر وكاب فيردي - أخبار كلمتك

تعرف على درجات الحرارة بالعاصمة برايا قبل مباراة مصر وكاب فيردي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تفاصيل مسلسل "The Agency" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل مسلسل "The Agency" - أخبار كلمتك

تفاصيل مسلسل "The Agency" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:15 مساءً -  طرحت منصة Paramount، أول بوستر رسمي لمسلسلها الجديد "The Agency"، والمقرر عرض أولى حلقاته بتاريخ 29 نوفمبر الجاري.

 

تفاصيل مسلسل "The Agency"

 مسلسل  "The Agency"، من بطولة مايكل فاسبندر، وجيفري رايت، وجودي تورنر-سميث، وريتشارد جير. 

Image

 وتدور أحداث المسلسل حول عميل سري، يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية، يتم تكليفه بالتخلي عن حياته السرية، والذهاب للعيش في لندن.

خطة مارفل لاستثمار شخصية ScarletWitch في مشروعاتها المقبلة

23 أكتوبر، إصدار فيلم Deadpool & Wolverine على منصة ديزني بلس

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

العرض الأول لـ"مذكرات حلزون" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق