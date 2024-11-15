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الفنان أحمد خالد صالح ينعى عمه برسالة مؤثرة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:12 صباحاً - نعى الفنان أحمد خالد صالح، في رسالة  مؤثرة، عمه الذي توفي منذ ساعات قليلة.

وكتب أحمد خالد صالح، منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام عبر خاصية الاستوري: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، عمي الحبيب وقلب أبي وأطيب خلق الله محمود سيد صالح في ذمة الله”.

وتابع أحمد: “اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك، نسألكم الدعاء له بشفاعة الحبيب ولأحبابه بالصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الفنان أحمد فهيم، أعلن وفاة خاله، عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، وهو محمود صالح شقيق الفنان الراحل خالد صالح.

وكتب أحمد فهيم الذي تربطه صلة قرابة بالفنان الراحل خالد صالح: "توفي إلى رحمة الله خالي محمود صالح نسـألكم الدعاء".

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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