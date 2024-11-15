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عمر خيرت يكشف عن لحظة فارقة في حياته بطلتها فاتن حمامة (فيديو) - أخبار كلمتك

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عمر خيرت يكشف عن لحظة فارقة في حياته بطلتها فاتن حمامة (فيديو) - أخبار كلمتك

عمر خيرت يكشف عن لحظة فارقة في حياته بطلتها فاتن حمامة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:56 صباحاً - الجمعة 15/نوفمبر/2024 - 01:47 ص 11/15/2024 1:47:56 AM

الموسيقار عمر خيرت،
الموسيقار عمر خيرت، كلمتك

عمر خيرت، قال الموسيقار الكبير عمر خيرت، عن لقطة عائلية جمعت بين الفنانة الراحل فاتن حمامة وزوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، كانت البوابة الواسعة لوصل موسيقاي للناس.

حفل عشاء فاتن حمامة

وقال عمر خيرت خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "في أحد فنادق القاهرة الشهيرة أواخر السبعينيات سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كانت تحتفل بعشاء عائلي بسيط بمناسبة عيد زواجها من زوجها من الدكتور محمد عبد الوهاب، بينما كنت أعزف بيانو بالصدفة في مطعم بنفس المكان فصافحتني فاتن حمامة وأعجبت بالموسيقى التي أعزفها".

 

إعجاب فاتن حمامة بمقطوعة عمر خيرت

وتابع: "جاءتني فاتن حمامة بعد عزف المقطوعة وقالت لي مخبي الحاجات دي فين أنا أعرفك من فترة، وإيه اللي أنا بسمعه ده، فقلت لها بحب أقول حاجات من دماغي فقالت لي واحنا ليه مش بنسمع الحاجات دي فقلت لها مش كل حاجة الواحد يقدر يعرفها".

دعم فاتن حمامة لعمر خيرت

وأكمل الموسيقار عمر خيرت: "في الوقت ده انا كنت بحب الموسيقى وذاكرت الموسيقى بس هوصل ازاي معرفش الطريق ان الناس تعرفني وتسمعني، ولقيت فاتن حمامة بعد أسبوع بتطلبني في التليفون وعايزة تقابلني علشان تعرض عليا عمل موسيقي ومكنش لسه ليلة القبض على فاطمة، هي كانت بتلقي أشعار لكبار الشعراء وطالبة خلفية موسيقية لإلقاء شعرها ودي كانت حاجة جميلة عملتها وكانت قطرات الندى، بعد كانت انطلاقتي للناس والشهرة".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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