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غلو التذاكر على المصريين، عمر خيرت يكشف سر غضبه من دار الأوبرا بإحدى حفلاته (فيديو) - أخبار كلمتك

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غلو التذاكر على المصريين، عمر خيرت يكشف سر غضبه من دار الأوبرا بإحدى حفلاته (فيديو) - أخبار كلمتك

غلو التذاكر على المصريين، عمر خيرت يكشف سر غضبه من دار الأوبرا بإحدى حفلاته (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:24 صباحاً - عمر خيرت وأسعار التذاكر، كشف الموسيقار الكبير عمر خيرت، عن لحظة غضب فيها خلال خلافه مع دار الأوبرا المصرية خلال عام 2010.

غضب عمر خيرت من دار الأوبرا

وقال خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "غضبت من دار الأوبرا المصرية بسبب غلاء أسعار تذاكر حفلي بدون إخباري أو إعلاني بهذا الإجراء".

 

رؤية عمر خيرت للفن

وأضاف الموسيقار عمر خيرت: "الفن لكل الناس وليس لطبقة معينة أو لمن يمتلك الأموال، سماع الموسيقى وحضور الأوبرا ليس فقط لمن يمتلك المال، الأوبرا تتبع الدولة وبالتالي الدولة مسؤولة عن تثقيف الجمهور، ومن هنا جاء الاهتمام بأنه ليس شرطًا غلاء سعر التذكرة".

 

وتابع: "الفلوس ربنا بيبعتها في أي وقت، الرزق حاجة والواجب حاجة تانية لذلك كنت غاضبًا من غلاء سعر تذاكر حفلي".
 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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