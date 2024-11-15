غلو التذاكر على المصريين، عمر خيرت يكشف سر غضبه من دار الأوبرا بإحدى حفلاته (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:24 صباحاً - عمر خيرت وأسعار التذاكر، كشف الموسيقار الكبير عمر خيرت، عن لحظة غضب فيها خلال خلافه مع دار الأوبرا المصرية خلال عام 2010.

غضب عمر خيرت من دار الأوبرا

وقال خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "غضبت من دار الأوبرا المصرية بسبب غلاء أسعار تذاكر حفلي بدون إخباري أو إعلاني بهذا الإجراء".

رؤية عمر خيرت للفن

وأضاف الموسيقار عمر خيرت: "الفن لكل الناس وليس لطبقة معينة أو لمن يمتلك الأموال، سماع الموسيقى وحضور الأوبرا ليس فقط لمن يمتلك المال، الأوبرا تتبع الدولة وبالتالي الدولة مسؤولة عن تثقيف الجمهور، ومن هنا جاء الاهتمام بأنه ليس شرطًا غلاء سعر التذكرة".

وتابع: "الفلوس ربنا بيبعتها في أي وقت، الرزق حاجة والواجب حاجة تانية لذلك كنت غاضبًا من غلاء سعر تذاكر حفلي".



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