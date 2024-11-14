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مشاهير العرب - أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 14.. هيدي كرم تبتز صبا مبارك - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 14.. هيدي كرم تبتز صبا مبارك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 14.. هيدي كرم تبتز صبا مبارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:15 مساءً - شهد مسلسل وتر حساس الحلقة 14 العديد من الأحداث المثيرة حيث اكتشفت رغدة أن سلمى صديقتها هي الفتاه التي يرد رشيد طلاق كاميليا من أجلها

تزداد الإثارة خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل وتر حساس، حول سلمى، عندما تعلم رغدة بالسر الذي تحاول سلمى الاحتفاظ به حتى ينتهي زواج شقيقتها الصغرى والذي اقترب موعده، وذلك حتى لا تفسد عليها فرحتها، لكن رغدة تفاجئها بمعرفتها للسر، وتبتزها بطلبها العودة للعمل في مركز التجميل الخاص بسلمى، بعد أن قامت سلمى بطردها منه، كما طالبتها بزيادة نسبتها في المركز.

وخوفا من أن ينفضح أمرها هي ورشيد أمام كاميليا والعائلة كلها، اضطرت سلمى لقبول طلبات رغدة، لتجد نفسها لأول مرة ضعيفة أمام رغدة وتنقلب الأدوار بينهما،

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، انجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.

قائمة أبطال مسلسل وتر حساس ومواعيد عرضه

تفاصيل مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك الحلقة 11

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل «وتر حساس» بطولة صبا مبارك

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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