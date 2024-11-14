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نور النبوي: لا أشعر بالرضا دائما عن خطواتي وتعلمت هذا من والدي - أخبار كلمتك

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نور النبوي: لا أشعر بالرضا دائما عن خطواتي وتعلمت هذا من والدي - أخبار كلمتك

نور النبوي: لا أشعر بالرضا دائما عن خطواتي وتعلمت هذا من والدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:06 مساءً - قال الفنان الشاب  نور النبوي إن طموحه كبير في عالم الفن.

 

وأضاف نور النبوي خلال لقائه مع المذيعة إنجي علي ببرنامج “أسرار النجوم” على إذاعة نجوم إف إم: دائما لا أشعر بالرضا عن خطواتي، وتعلمت هذا من والدي خالد النبوي.

 

وعن مسلسله الجديد “6 شهور” قال: أتمنى أن يغير العمل فكرة الجمهور عن المسوقين العقاريين.

 

أبطال فيلم الحريفة 2

ومؤخرا انتهى الفنان  نور النبوي من تصوير الجزء الثاني من فيلم “الحريفة”، والذي حقق من خلال الجزء الأول نجاحا كبيرا، وتصدر شباك إيرادات السينما اثناء طرحه بدور العرض.

فيلم “الحريفة 2”  من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

 

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود «حريفة جدد» داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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