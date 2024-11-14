مشاهير العرب - خيري بشارة: كنت دايما مفلس.. واستلف من وحيد حامد وعاطف الطيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:59 مساءً - تحدث المخرج خيري بشارة عن كواليس بدايته في مجال الفن، موضحا أنه كان يعاني من سوء الأحوال المعيشية، قائلا: «دائما لم يكن معي فلوس، ولذلك كنت أستلف من عاطف الطيب ووحيد حامد وأرجع اشتغل أسدد الفلوس، وأرجع استلف تاني».

وأشار خيري بشارة خلال ندوته اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تحت عنوان عنوان «مرآة مصر.. الهوية في عيون خيري بشارة» إلى أن العمل في إخراج المسلسلات ساعده على ربح الكثير من الأموال: «اللي أنقذني، إني اشتغلت المسلسلات، نصيحة مني الكل يشتغل في المسلسلات بتعمل فلوس».

أما عن عن التيمة الأساسية في أفلامه قال: «فيه تيمة مكررة في كل أفلامي، وهي الصراع بين الأغنياء والفقراء، والطبقية والتمرد باختلاف المواضيع، دائما لازم أفكر وعمرى ما أكون مع الأغلبية، وبشوف صور وعوالم غامضة قبل التصوير بتخيلها».

وأضاف: «فيلم كابوريا رأيته صورا قبل ما أصوره وعالم كابوريا ضئيل عن الواقع، وبكره أتفرج على أفلامي، بس الفترة الأخيرة اتفرجت على فيلم قشر البندق، عشان كان نسخة مرممة، ودلوقتي أنا هادئ ومتصالح مع نفسي، لكن هي كانت رحلة صعبة و كلها تعب».

194 فيلمًا من 72 دولة بمهرجان القاهرة السينمائي

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، عرض مجموعة من الأفلام المختارة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الورش والندوات الفيلمية.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.