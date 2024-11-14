خيري بشارة يكشف كواليس تحضيراته لفيلم كابوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:07 مساءً - كشف المخرج خيري بشارة، كواليس تحضيراته لفيلم كابوريا قائلا: "قررت تقديم عمل مختلف عن الـ 4 أفلام التي سبقت هذا العمل".

وأضاف خيري بشارة خلال ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي، أنه تعرض لموقف طريف من قبل الجمهور موضحا: “واحد وقفني في الشارع وقالي جالي ذبحة صدرية بسبب فيلم يوم حلو ويوم مر”.

صناع الفيلم السعودي "ثقوب"

وفي سياق متصل، حضر صناع الفيلم السعودي "ثقوب" العرض العالمي الأول للفيلم ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



مهرجان القاهرة السينمائي

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس.

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