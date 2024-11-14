خيري بشارة: عائلتي كانت ثرية، وتضامنت مع فلاح ضربه والدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:07 مساءً - قال المخرج خيري بشارة: إن عائلته كانت ثرية، وأن هناك موقفا جمعه بوالده لن ينساه عندما كان صغيرا، موضحا: "والدي قام بضرب فلاح، ولكني لم أوافق على هذا الفعل وتضامنت مع الفلاح لأنني ضد الظلم".

وتابع خيري بشارة، خلال ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي، أنه يحب زوجته حبا عنيفا نظرا لأنه تزوجها في سن صغيرة، مشيرا إلى أنه كان يتقاضى أجرا كبيرا، ولكن في نفس الوقت كان يشعر بأنه لديه أزمات مالية، موضحا: “كنت بستلف فلوس من أصحابي زي عاطف الطيب وحينما أعمل فيلم أرد له الفلوس، والدراما أنقذتني”.

مهرجان القاهرة السينمائي

وافتتح بالأمس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ 45 بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن بدار الأوبرا المصرية، وكان من أبرز الحضور: خالد النبوي ومحمود حميدة، وليلى علوي، والمخرج خالد يوسف ولقاء الخميسي، ورانيا يوسف، والإعلامية هالة سرحان، وعمرو الليثي، ونجلاء بدر، وداليا البحيري، وغيرهم.

فيما غاب عن الافتتاح نجوم آخرون لذهابهم إلى عرض أزياء إيلي صعب في المملكة العربية السعودية، مثل: يسرا، وأحمد حلمي، وعمرو دياب، وغيرهم.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس.

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