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مشاهير العرب - أحمد العوضي يرد على متابع يسخر من مسلسله في رمضان 2025 بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد العوضي يرد على متابع يسخر من مسلسله في رمضان 2025 بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد العوضي يرد على متابع يسخر من مسلسله في رمضان 2025 بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:47 مساءً - مازح الفنان أحمد العوضي، متابعا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حاول السخرية من مسلسله الرمضاني الذي من المقرر عرضه ضمن أعمال مسلسلات رمضان 2025، الأمر الذي أثار من خلاله تفاعل قطاع كبير من الجمهور.

ورد أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، الذي سخر من مسلسله المقرر عرضه بموسم رمضان 2025، قائلا: «ياعم بالله بالله حصل وهيحصل بس هيحب أحلى واحدة في المنطقة، واستنى ٣٠ يوم تيستستيرون».

أحمد العوضي

تفاصيل مسلسل فهد البطل لـ أحمد العوضي في رمضان 2025

ومن المقرر أن يجسد العوضي، خلال العمل شخصية رجل يأتي من الصعيد ويدخل السجن ويخرج ضمن أحداث الحلقة الأولى، والمسلسل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أبطال مسلسل فهد البطل

ويضم مسلسل فهد البطل، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، وجارى التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

آخر أعمال أحمد العوضي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد العوضي، مسلسل حق عرب الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، ودارت أحداثه حول، عرب الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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