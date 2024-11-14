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خيري بشارة: أنا جريء في أفلامي، والسينما التجارية مش أحلامي - أخبار كلمتك

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خيري بشارة: أنا جريء في أفلامي، والسينما التجارية مش أحلامي - أخبار كلمتك

خيري بشارة: أنا جريء في أفلامي، والسينما التجارية مش أحلامي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:46 مساءً - كشف المخرج خيري بشارة، كواليس مرحلة بدايته المهنية قائلا: "مكنتش عايز أبقى مخرج في البداية.. وكنت عايز أكون ممثل، ولكن للأسف السينما كانت مؤثرة عليا.. وخالي قال لي الممثل لازم يقرر إنه يكون نجم صف أول أو كومبارس". 

 

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وأضاف “بشارة” خلال ندوته المقامة حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي: “دخلت الأوضة قعدت أعيط وقولت خالي بيغير مني.. ولكن قررت إني أكون مخرج لأن المخرج هو أهم حاجة في الفيلم”.

 

وتابع: “مكانش أحلامي أعمل سينما تجارية.. كنت عايز أتكلم بإحساسي، ومقدرش أقول أول فيلم كشف إللي جوايا، وأنا جريء في أفلامي ولكن مش جريء بالواقع”.

 

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مهرجان القاهرة السينمائي

وافتتح بالأمس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات الدورة 45 بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن بدار الأوبرا المصرية، وكان من أبرز الحضور: خالد النبوي ومحمود حميدة، وليلى علوي، والمخرج خالد يوسف ولقاء الخميسي، ورانيا يوسف، والإعلامية هالة سرحان، وعمرو الليثي، ونجلاء بدر، وداليا البحيري، وغيرهم.

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فيما غاب عن الافتتاح نجوم آخرون لذهابهم إلى عرض أزياء إيلي صعب في المملكة العربية السعودية، مثل: يسرا، وأحمد حلمي، وعمرو دياب، وغيرهم.

 

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ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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