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مشاهير العرب - البرومو الرسمي لـ «الحريفة 2 يكشف عن أبرز ضيوف الشرف - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - البرومو الرسمي لـ «الحريفة 2 يكشف عن أبرز ضيوف الشرف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - البرومو الرسمي لـ «الحريفة 2 يكشف عن أبرز ضيوف الشرف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم الحريفة 2 البرومو الرسمي للعمل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي استعداد لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وكشف البرومو عن مشاركة العديد من ضيوف الشرف أبرزهم: الفنان آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، كما كشف عن انضمام عدد من النجمات أبرزهم: نورين أبو سعدة ونور إيهاب ودونا إمام حيث كان يغلب على الجزء الأول الطابع الذكوري.

وأرفق البرومو بالأغنية الدعائية لـ فيلم الحريفة 2 وهي من تقديم الفنان مروان موسى ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة قبل طرح الفيلم بدور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

آخر أعمال نور النبوي

يعرض للفنان نور النبوي في الوقت الحالي مسلسل 6 شهور، وذلك عبر منصة شاهد الرقمية.

ويشارك «النبوي» البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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