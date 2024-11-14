مشاهير العرب - قبل عرضه اليوم بمهرجان القاهرة.. تفاصيل الفيلم السعودي «ثقوب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - تشهد فعاليات أولى ليالي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، عرض الفيلم السعودي ثقوب، ضمن مسابقة آفاق عربية، ويعد هذا أول عرض عالمي للفيلم، وكان قد أقيم أمس حفل افتتاح المهرجان داخل دار الأوبرا.

فيلم "ثقوب" من إخراج عبد المحسن الضبعان، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول حياة تركي وراكان، وهما شقيقان يعيش كل واحد منهما في مدينة بعيدا عن الآخر، بعد تعرض والدتهما فاطمة للسرقة في منزلها ووقوعها في غيبوبة.

وتبدأ أحداث العمل حين يقرر شاهين دبكة، مدير ثانوية السويدي الأهلية، تأسيس فصل شرعي، لاسيما مع وجود عدد من الطلاب ذوي السلوك المتمرد.ويشعر شاهين بمشاعر الأبوة نحو هؤلاء الطلاب، ويراهن عليهم في مواجهة التحديات المتمثلة في ضغط أخيه وقرارات مجلس إدارة المدرسة. لذا، عليه أن يقدم نتائج ملموسة أو يلغي تلك التجربة.

194 فيلمًا من 72 دولة بمهرجان القاهرة السينمائي

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، عرض مجموعة من الأفلام المختارة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الورش والندوات الفيلمية.

ومن الورش التي ينظمها المهرجان هذا العام، «استخدام الذكاء الصناعي في تصميم الصوت والمكساج»، بالتعاون مع «فولبرايت مصر»، ويقدمها مهندس الصوت الأمريكي مونتي تايلور، «عرض وتقديم مشاريع الأفلام للمنتجين والممولين»، بالتعاون مع مؤسسة فيلم اندبندنت الأمريكية، وتستهدف هذه الورشة دعم صناع الأفلام في تقديم مشاريعهم بطرق احترافية لجذب المنتجين والممولين.

أما الورشة الثالثة بعنوان «كيف تقنع المنتج بسيناريو فيلمك»، ويقدم هذه الورشة متخصصين في مجال تطوير السيناريو: محمد حسين وحسام الخولي.