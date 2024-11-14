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خريطة العلاقات المعقدة في مسلسل "نقطة سودة"، تعرف على عائلة السيوفي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:24 مساءً - يعد مسلسل “نقطة سودة” من أبرز الأعمال الفنية التي تنافس حاليًا في موسم الدراما الشتوي “أوف سيزون”، ولقد نجح العمل في جذب الأنظار إليه بمجرد عرض حلقاته الأولى.

وتدور أحداث مسلسل “نقطة سودة” حول عائلة السيوفي وأفرادها والعلاقات المضطربة بين أفرادها، وتتكون عائلة السيوفي في الأساس من مختار السيوفي “أحمد بدير"، الذي أسس شركة مع شقيقه الراحل فريد، ومختار متزوج من ناهد رشدي ولديهما ابن يدعى علي “أحمد مجدي”، وهو شاب مسالم ولكنه غير مسؤول، أما فريد فكان متزوجًا من سعاد “وفاء عامر” ولديهما ابن يدعى عمر “أحمد فهمي”، ومنال “ناهد السباعي” وابنة ثالثة تدعى صفا.

أحداث مسلسل “نقطة سودة” 

وعلي “أحمد مجدي” متزوج من ابنة خالته فيروز “سارة سلامة”، ولديهما أبناء ولكن علاقتهما متوترة بسبب طمع فيروز الدائم، كما أن فيروز تسعى لتوتر العلاقة بين عمر وعلي وتلعب عليهما كليهما، أما منال فكانت متزوجة من أيمن “أحمد عزمي” شقيق فيروز الذي قتل في ظروف غامضة.

وتعيش منال في حالة كره دائم لشقيقها عمر، بينما تدعي صفا بأنها الشقيقة المخلصة في حين أنها كانت تتفق مع فيروز ضد شقيقها عمر الذي يعيش حياة غير مستقرة بسبب وفاة زوجته وحبيبته.

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أبطال مسلسل "نقطة سودة"

يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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