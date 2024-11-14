مشاهير العرب - شيماء الشايب في ضيافة «كلام الناس» الليلة | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - تحل الفنانة شيماء الشايب، ضيفة على برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز من خلال شاشة MBC مصر، اليوم الخميس، والتي من المفترض أن تكشف خلالها عن أسرار غيابها عن الساحة الفنية، بالإضافة إلى، الحديث عن حياتها الشخصية والفنية.

وكانت الصفحة الرسمية لشاشة MBC مصر، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»ن عن استضافة شيماء الشايب في كلام الناس، قائلة: «المطربة شيماء الشايب بعد طول فترة غياب حوار خاص ومختلف، الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج #كلام_الناس.. السادسة مساء على MBCMASR».

نصائح ياسمين عز للسيدات

في وقت سابق، افتتحت ياسمين عز، حلقتها الجديدة من برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم، بتقديم نصائح للزوجة، للتعامل مع زوجها يوم الإجازة.

وقالت ياسمين عز، للزوجات: «اعملي له كيكة الزبادي، أو أرز باللبن بالزبادي والسوداني، وحطي له طفاية لو بيدخن، ولو ما فيش طفاية، حطي إيدك، بدل ما تطلبي منه الطلاق».

وأضافت ياسمين عز: «سيبي الراجل، وبلاش تكتمي على نفسه، وروحي زوري بابا وماما، وبلاش سؤال يوم الإجازة، لما تقوليله لو مت هتتجوز عليا؟، هو أنت أم كلثوم».