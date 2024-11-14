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مشاهير العرب - إيرادات صادمة لـ فيلم «ولاد رزق 3 بدور السينما أمس - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إيرادات صادمة لـ فيلم «ولاد رزق 3 بدور السينما أمس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات صادمة لـ فيلم «ولاد رزق 3 بدور السينما أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - فشل فيلم «ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز، في تحقيق إيرادات جيدة بشباك تذاكر دور العرض السينمائية أمس.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3

وحقق فيلم ولاد رزق 3، أمس الأربعاء إيرادات بلغت 500 جنيه فقط، وهو ما يجعله مهددا بالسحب من دور السينما خلال الأيام المقبلة.

فيلم ولاد رزق 3

أبطال فيلم ولاد رزق 3

يضم فيلم ولاد رزق 3، في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، علي صبحي، نسرين أمين، بالإضافة إلى ظهور بعض ضيوف الشرف منهم: إياد نصار، كريم عبد العزيز، والفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

فيلم ولاد رزق 3

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول عودة شبح الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، بعد أن اتخذوا عهدًا بألا يعودوا لتلك الممارسات مرة أخرى.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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