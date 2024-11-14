مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «بداية ونهاية» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - يتم عرض النسخة المرممة، لـ فيلم «بداية ونهاية» وذلك ضمن برنامج عروض كلاسيكيات مصرية مرممة، في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

يبدأ عرض الفيلم في تمام الساعة 3 عصرا، وتبلغ مدته 140 دقيقة، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج صلاح أبوسيف.

تفاصيل فيلم بداية ونهاية

فيلم «بداية ونهاية» روائي تدور أحداثه حول مصير عائلة مكونة من ثلاثة إخوة وأختهم نفيسة والأم، وكيف يعيشون في ظل حياة صعبة بعد فقدان الأب، يسلك كل منهم مسارًا مختلفًا، وليس من الضروري أن تكون نهايته جيدة.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتضم هذه الدورة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة إلى حلقتين تلفزيونيتين، وتشمل فعاليات المهرجان 16 عرضًا للسجادة الحمراء، 37 عرضًا عالميًا أول، 8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا مخصصًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان هذا العام ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، من بينها المخرج المصري يسري نصر الله الذي حصل على جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، والنجم أحمد عز الذي مُنح جائزة "فاتن حمامة للتميز". كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.