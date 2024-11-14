مشاهير العرب - اليوم.. عرض الفيلم الإيطالي «العقد» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - يعرض الفيلم الإيطالي «العقد» اليوم الخميس، في تمام 6 والنصف مساء، على خشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

ومن المقرر أن يحضر عليها أبطال العمل والضيوف، للعرض، الفيلم للمخرج ماسيمو باولوكي، وبطولة كيفين سبيسي، ويبلغ مدته 105 دقيقة، وتدور أحداثه حول في خضم متابعته تحقيقًا في جريمة قتل، حيث يقع جوسيبي، صحفي فاشل يحاول تحقيق النجاح بأي طريقة، في شرك الشيطان دون أن يعلم أنه كان مُسيَّرًا وفقًا لرغبة الشيطان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن في مصر والوطن العربي، إلى جانب مشاركة عدد من صناع الأفلام في العالم، كما شهد الافتتاح منح المخرج الكبير يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، إلى جانب تكريم النجم أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتكريم المخرج دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وتشمل الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.