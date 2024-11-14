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مشاهير العرب - اليوم.. عرض الفيلم الإيطالي «العقد» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. عرض الفيلم الإيطالي «العقد» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. عرض الفيلم الإيطالي «العقد» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - يعرض الفيلم الإيطالي «العقد» اليوم الخميس، في تمام 6 والنصف مساء، على خشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

ومن المقرر أن يحضر عليها أبطال العمل والضيوف، للعرض، الفيلم للمخرج ماسيمو باولوكي، وبطولة كيفين سبيسي، ويبلغ مدته 105 دقيقة، وتدور أحداثه حول في خضم متابعته تحقيقًا في جريمة قتل، حيث يقع جوسيبي، صحفي فاشل يحاول تحقيق النجاح بأي طريقة، في شرك الشيطان دون أن يعلم أنه كان مُسيَّرًا وفقًا لرغبة الشيطان.

فيلم العقد

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن في مصر والوطن العربي، إلى جانب مشاركة عدد من صناع الأفلام في العالم، كما شهد الافتتاح منح المخرج الكبير يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، إلى جانب تكريم النجم أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتكريم المخرج دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وتشمل الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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