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مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - انطلقت فعاليات حفل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 المقام بدار الأوبرا المصرية، والمقرر أن تستمر فعاليته حتى 22 من نوفمبر الجاري، ويضم عددا كبيرا من الأفلام من مختلف دول العالم، من بينها العرض العالمي الأول، ويحتفي المهرجان بالسينما الفلسطينية.

وشهدت فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن في مصر والوطن العربي أبرزهم الفنان أشرف عبد الباقي، وياسر رجب، وشريف منير، محمود حميدة، لبلبة، ليلى علوي، أروى جودة، طه حسين وآخرين، إلى جانب مشاركة عدد من صناع الأفلام في العالم، كما يشهد الافتتاح منح المخرج الكبير يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، إلى جانب تكريم النجم أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتكريم المخرج دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وكرم المهرجان في نسخته الـ45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، منهم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلما من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضا للسجادة الحمراء، و37 عرضا عالميا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وترصد كلمتك، ألبوم صور أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، المقام بدار الأوبرا المصري.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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