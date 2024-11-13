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مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:20 مساءً - انطلقت الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة الفنان حسين فهمي، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين اختار أغلبهم إطلالات باللون الأسود، منهم عبير صبري، هبة مجدي، منال سلامة، هند عبد الحليم، جوري بكر، نور قدري، ودينا، بينما ارتدى عدد من الفنانين الرجال، ومنهم حسين فهمي، بدلات سوداء مع قمصان بيضاء.

الفنان أشرف عبد الباقي
الفنان طه دسوقي
الفنان أحمد عز

مهرجان القاهرة السينمائي

وتضم هذه الدورة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة إلى حلقتين تلفزيونيتين، وتشمل فعاليات المهرجان 16 عرضًا للسجادة الحمراء، 37 عرضًا عالميًا أول، 8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا مخصصًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

الفنانة لبلبة
الفنان محمود حميدة
دالية البحيري
الفنانة عبير صبري

وكرم المهرجان هذا العام ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، من بينها المخرج المصري يسري نصر الله الذي حصل على جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، والنجم أحمد عز الذي مُنح جائزة "فاتن حمامة للتميز". كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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