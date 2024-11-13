مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:20 مساءً - انطلقت الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة الفنان حسين فهمي، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين اختار أغلبهم إطلالات باللون الأسود، منهم عبير صبري، هبة مجدي، منال سلامة، هند عبد الحليم، جوري بكر، نور قدري، ودينا، بينما ارتدى عدد من الفنانين الرجال، ومنهم حسين فهمي، بدلات سوداء مع قمصان بيضاء.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتضم هذه الدورة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة إلى حلقتين تلفزيونيتين، وتشمل فعاليات المهرجان 16 عرضًا للسجادة الحمراء، 37 عرضًا عالميًا أول، 8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا مخصصًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان هذا العام ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، من بينها المخرج المصري يسري نصر الله الذي حصل على جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، والنجم أحمد عز الذي مُنح جائزة "فاتن حمامة للتميز". كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.