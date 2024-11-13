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مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:20 مساءً - شهدت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام في دار الأوبرا حضور عدد من نجوم الزمن الجميل.

وكان من أبرز نجوم الزمن الجميل الذين حرصوا على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «سوسن بدر، نبيلة عبيد، إلهام شاهين، ليلى علوي، وصفية العمري، ميمي جمال، المخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، وآخرين.

نبيلة عبيد
سوسن بدر
ليلى علوي
إلهام شاهين

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، عرض مجموعة من الأفلام المختارة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الورش والندوات الفيلمية.

ومن الورش الذي ينظمها المهرجان هذا العام، «استخدام الذكاء الصناعي في تصميم الصوت والمكساج»، بالتعاون مع «فولبرايت مصر»، ويقدمها مهندس الصوت الأمريكي مونتي تايلور، «عرض وتقديم مشاريع الأفلام للمنتجين والممولين»، بالتعاون مع مؤسسة فيلم اندبندنت الأمريكية، وتستهدف هذه الورشة دعم صناع الأفلام في تقديم مشاريعهم بطرق احترافية لجذب المنتجين والممولين.

أما الورشة الثالثة بعنوان «كيف تقنع المنتج بسيناريو فيلمك»، ويقدم هذه الورشة متخصصين في مجال تطوير السيناريو: محمد حسين وحسام الخولي، تساعد هذه الورشة المشاركون.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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