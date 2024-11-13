مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:20 مساءً - أعربت الفنانة هند عبد الحليم عن سعادتها بكم الحب الذي أحاطها به الجمهور عقب أزمتها الصحية الأخيرة، التي أدت إلى إصابتها بشلل مؤقت في المعدة.

وقالت هند عبد الحليم، في تصريحات لها، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي: «الحمد لله، أنا حاليًا بخير، واتفاجئت بكم الحب الذي أحاطني من الجمهور، كما فوجئت بأنني تصدرت التريند وقت مرضي».

وظهرت الفنانة هند عبد الحليم خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية، إذ ظهرت مرتدية فستانًا أسود طويلًا وتفاعلت مع الكاميرات والصحفيين خلال الافتتاح.

تصدرت الفنانة هند عبد الحليم مؤشرات البحث على «جوجل» بعد إعلان إصابتها بشلل مؤقت في المعدة، وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية بسبب تلقيها حقن التخسيس لإنقاص وزنها.

وكانت قد نشرت منذ أيام صورة عبر حسابها على «إنستجرام» تشير فيها إلى تعرضها لأزمة صحية، دون الكشف عن تفاصيلها. لكنها عادت لتطمئن جمهورها وتكشف عن تفاصيل الأزمة الصحية، موضحة أنها تلقت حقنًا للتخسيس بعد ملاحظة زيادة في وزنها، ما أدى إلى إصابتها بشلل مؤقت في المعدة.

مهرجان القاهرة السينمائي

يكرم المهرجان في نسخته الـ45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، منهم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.