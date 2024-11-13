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مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - حرص النجم أحمد عز على إهداء تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للزعيم عادل إمام، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال المميزة في السينما والدراما والمسرح.

وكشف «عز» في تصريحات صحفية، عن سبب إهداء التكريم إلى الفنان الكبير عادل إمام قائلا: «هو الملهم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لأنه حقق المعادلة الصعبة في السينما، ونجح في تقديم أفلام جماهيرية محملة برسائل ومضامين مهمة، بالإضافة إلى تقديمه لأفلام ما زلنا نستمتع بمشاهدتها رغم مرور أعوام من عرضها».

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي قررت منح أحمد عز جائزة فاتن حمامة للتميز خلال الدورة الخامسة والأربعين، تقديًرا لمسيرته السينمائية المميزة، وقد أعرب عز عن سعادته البالغة بهذا التكريم كونه يأتي من مهرجان سينمائي عريق بقيمة مهرجان القاهرة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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