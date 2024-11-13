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مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إنه في قلب القاهرة عاصمة الفن وقبلة المبدعين، تتلاقى الحضارات وتنسج الفنون أجمل الحكايات، ونلتقي مجددًا لنبحر في محيط الإبداع في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يحتفل بدورته الخامسة والأربعين، فمنذ ما يقرب من النصف القرن أضاء هذا المهرجان سماء السينما العالمية، وأصبح رمزًا للفن ومنارة تشع منها روح الابتكار والتجديد.

وأضاف «هنو» خلال كلمته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، نقلتها قناة «dmc»، أن المهرجان يسجل اسمه بحروف من نور بين المهرجانات السينمائية العالمية، ويكون لمصر كالعادة الريادة عربيًا وإقليميًا، متابعًا: «هذا المهرجان ليس مجرد حدث سينمائي، بل هو جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب، ونافذة تطل على آمال الإنسان».

وتابع: «من هنا نجد حكايتنا تتجسد ونستمع لصوت الإنسان ونتلمس آماله، عبر إنتاجات فنية تأتي من جميع أنحاء العالم، حيث تتعانق سينما الشرق مع السينما العالمية».

وأشار إلى أنه مع كل دورة من المهرجان نتذكر من شقوا الطريق، ونرى أحلامهم التي أصبحت واقعًا، يعيشه الفنانين وصناع السينما، موجهًا تحية وفاء لكل من ترك بصمة لا تُنسى في هذا المهرجان العريق، بداية من المؤسس كمال الملاخ، إلى العملاق سعد الدين وهبة، والرائد شريف الشوباشي، والنجم عزت أبو عوف، ونخبة من المبدعين: سمير فريد، ماجدة واصف، محمد حفظي، وصولا إلى الفنان الكبير حسين فهمي.

وواصل: «حسين فهمي الذي يظل رمزًا للفن الرفيع وقامة شامخة زادت المهرجان نجاحًا وتألقًا».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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