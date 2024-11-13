مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالنجوم الراحلين عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ45، برئاسة الفنان حسين فهمي، مساء اليوم، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 22 من نوفمبر الجاري، ويضم عددا كبيرا من الأفلام العالمية، ويحتفي المهرجان بالسينما الفلسطينية.

خلال فعاليات حفل الافتتاح، أوضح الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، أن «الفن حاضر في المهن والأزمات.. والسينما قادرة على حكي قصص عن أشخاص عاشوا وحلموا وسينتصروا، وهناك أشخاص افتقدناهم، لكن بأعمالهم تركوا أثرا فينا».

وعرض مهرجان القاهرة، صورًا لنجوم رحلوا عن عالمنا في عام 2024 وهم، أشرف عبد الغفور، صلاح السعدني، ناهد فريد شوقي، عاطف بشاي، عصام الشماع، حسن يوسف وآخرهم الفنان مصطفى فهمي.