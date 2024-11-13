مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما قادرة على تلخيص القصص الإنسانية والمشاعر المختلفة بكل صدق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - قال الفنان حسين فهمي، إنه في الأوقات الصعبة وفترات المحن والأزمات، يكون الفن حاضرا، والسينما دائما قادرة على تلخيص بكل صدق قصص إنسانية ومشاعر مختلفة.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ45، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»: «عشان كده هنفضل نعمل فن ونصنع سينما.. السينما قادرة أن تحكي قصص عن مواطنين عاشوا وحلموا وقاوموا، ومهما مر الوقت هينتصروا».

ووجه حسين فهمي الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو على مجهوداته الكبيرة، لخروج حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بهذا الشكل المبهر، كما أنه وجه الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة.