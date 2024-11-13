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مشاهير العرب - نبيلة عبيد بإطلالة شبابية في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نبيلة عبيد بإطلالة شبابية في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نبيلة عبيد بإطلالة شبابية في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - خطفت الفنانة نبيلة عبيد الأنظار إليها بإطلالتها الشبابية الساحرة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي انطلقت فعالياته منذ ساعات قليلة داخل دار الأوبرا.

وتألقت نبيلة عبيد خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 بفستان مجسم باللون البرتقالي.

نبيلة عبيد

وشهد حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح الدورة الـ45

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

وتشمل الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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