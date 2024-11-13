مشاهير العرب - فلسطين حاضرة بقوة في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - مع انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2024 في دورته الخامسة والأربعين، والذي يحمل شعار الإنسانية، ويضم 174 فيلمًا من نحو 73 دولة، بينها 10 أعمال تعرض لأول مرة. حضرت القضية الفسطينية بقوة خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ظهر بوضوح الدبوس الذي يحمل علم فلسطين في ملابس جميع الفنانين، بالإضافة إلى الكوفية والشال الفلسطيني، ثم الأعمال الفنية الفلسطينية.

دعم القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويحتفي مهرجان القاهرة السينمائي 2024، بالسينما والقضية الفلسطينية، من خلال استحداث مسابقات لدعم الأفلام الفلسطينية بينها مسابقة «من المسافة صفر»، ومسابقات خاصة لأفلام غزة، وغيرها من الأفلام الفلسطينية التي تُعرض لأول مرة، بينها بعض الأعمال مبنية على قصص حقيقية.

وخلال فعاليات «الريد كاربت» حرص عدد كبير من الفنانين على حضور المهرجان رافعين شعار القضية الفلسطينية، تزينت ملابسهم بالعلم الفلسطينى بصور مختلفة إما من خلال بروش، أو الشال، في إعلان واضح وصريح على دعم القضية الفلسطينية والتضامن معها.

فيلم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2024

ومن المقرر عرض الفيلم الفلسطيني «أحلام حائرة»، لأول مرة عالميًا في حفل الافتتاح الليلة، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، ومن اخراج الفلسطيني رشيد مشهراوي.