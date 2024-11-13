مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يكرم يسري نصر الله ويوجه التحية للمخرجين الفلسطينيين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:48 مساءً - كرم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، المخرج يسري نصر الله، حيث منحه المهرجان جائزة إنجاز العمر، ووجه يسري الشكر للمخرجين الفلسطينيين وللسينما وللقائمين على المهرجان.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تشهد أيام الفعاليات عددا كبيرا من البرامج الفنية الخاصة بإنتاجات السينما الفلسطينية أو أعمال تجسد معاناة الفلسطينيين، إذ تشهد الفعاليات عرض مجموعة أفلام "من المسافة صفر" وهي مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان.

وهى أفلام: "خارج الإطار لنداء أبو حسنة، وجنة الجحيم لكريم ستوم، وسِحر لبشار البلبيسي، وصحوة لمهدي كريرة، وجاد وناتالي لأوس البنا، ولا لهنا عليوة، وكل شيء على ما يرام لنضال دامو، وتاكسي ونيسة لاعتماد وشاح، و24 ساعة لعلاء دامو، وسليفي لريم محمود، وخارج التغطية لمحمد الشريف، وجلد ناعم لخميس مشهراوي، فلاش باك لإسلام الزريعي، وشظايا لباسل المقوسي، وقرابين لمصطفى النبيه، ويوم دراسي لأحمد الدنف، وفرح ومريم لوسام موسى، حمولة زائدة لآلاء أيوب، والأستاذ لتامر نجم، إعادة تدوير لرباب خميس، صدى لمصطفى كلاب، عذرا سينما لأحمد حسو".

إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: "سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح"، بالإضافة إلى جائزتين خاصين بالسينما الفلسطينية وأفلام من غزة، ويشارك في لجنة تحكيم أفلام من عزة كل من: المنتج جابي خوري، والفنانة كندة علوش، والناقد الفني أحمد شوقي، أما جائزة الفيلم فلسطيني، يشارك في لجنة تحكيمها د.عمرو الليثى رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر، والنجم مصطفى شعبان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".