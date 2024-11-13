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أنا دمي فلسطيني، تفاعل نجوم الفن مع فرقة الدبكة بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

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أنا دمي فلسطيني، تفاعل نجوم الفن مع فرقة الدبكة بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

أنا دمي فلسطيني، تفاعل نجوم الفن مع فرقة الدبكة بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:21 مساءً - فى لفتة طيبة، بدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 بالدبكة الفلسطينية على أنغام أغنية أنا دمي فلسطيني لفرقة «وطن الفنون» وسط تفاعل نجوم ونجمات الفن، وفى مقدمتهم رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، وإلهام شاهين، وصفية العمري، ليلي علوي، ولبلبة، ونبيلة عبيد.

وقال حسين فهمي رئيس المهرجان: إن جميع أعضاء الفرقة من غزة الشقيقة، وسط تصفيق حار من جميع الحضور.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 

وحرص عدد من نجوم ونجمات الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية، ومن أبرز الحضور: خالد النبوي ومحمود حميدة، وليلى علوي، والمخرج خالد يوسف ولقاء الخميسي، ورانيا يوسف، والإعلامية هالة سرحان، وعمرو الليثي، ونجلاء بدر، وداليا البحيري، وغيرهم.  


فيما غاب عن الافتتاح نجوم آخرون لذهابهم إلى عرض أزياء إيلي صعب في المملكة العربية السعودية، مثل: يسرا، وأحمد حلمي، وعمرو دياب، وغيرهم.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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