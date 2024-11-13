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مشاهير العرب - أول ظهور للفنان حسين فهمي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أول ظهور للفنان حسين فهمي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول ظهور للفنان حسين فهمي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:45 مساءً - لفت الظهور الأول للفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، الأنظار إليه على السجادة الحمراء قبل ساعات من بدء حفل الافتتاح الذي من المقرر أن يقام اليوم الثلاثاء، حيث كان أول الحاضرين برفقة زوجته، وذلك لافتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي 45

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

ومن المقرر أن تشهد دار الأوبر المصرية، اليوم الأربعاء، انطلاقة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء، في المسرح الكبير، وذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان سين فهمي، بالإضافة إلى، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والكثيرين من نجوم الفن وصناع السينما في جميع أنحاء العالم.

مهرجان القاهرة السينمائي

فيلم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

كما يٌعرض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، فيلم أحلام عابرو للمخرج الفلسطيني رشيد مشهوراي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، الكثير من العروض المشاركة الذي يتجاوز عددهم حاجز الـ 190 فيلما مشاركين من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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