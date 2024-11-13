قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:36 مساءً - عاد فيلم الملحد ليثير الجدل مرة أخرى بعد أن كانت قد هدأت النيران خلال الأيام الماضية، وجاء بتقرير المفوضين اليوم في الدعوى 85645 المقامة من المستشار مرتضى منصور يطالب فيه بإلغاء ترخيص عرض فيلم الملحد ومنع عرض الفيلم في كافة دور العرض السينمائية في مصر وخارجها وجميع المنصات، قرارًا بإلغاء ترخيص الملحد ومنع عرض الفيلم في كافة دور العرض.

أحداث فيلم الملحد

وتدور أحداث الفيلم حول قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

وخلال برومو الفيلم ظهر الفنان محمود حميدة بدور شيخ يدعى "حافظ"، يرغب في إقامة "جلسة استتابة" لنجله "أحمد حاتم"، بعد رغبته في الاتجاه لـ"الإلحاد"، من أجل قتله إذا لم يعد عن ذلك، ولكن ترفض والدته ذلك، ويخوضون العديد من الصراعات فيما بينهم.



وكانت الأزمة بين صناع العمل وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية قد بدأت منذ أشهر بعد أن صدر قرار بعدم عرض العمل.



تصريحات أحمد السبكي

وأكد المنتج أحمد السبكي لكلمتك في تصريحات سابقة: “إنه حتى الآن لا يعلم إلى أي مرحلة وصل الفيلم. أصبحت لا أحب الحديث عن هذا العمل. لدى كل التصاريح التي تجعلني أعرض العمل في أي وقت بدور العرض السينمائية، ولا أعلم لماذا تعطل حتى الآن، فهناك أمر غير مفهوم وراء كل هذه الأمور".

تصريح إبراهيم عيسى

وكتب إبراهيم عيسى في تدوينة عبر حسابه على منصة X: “يسألني الكثيرون عن مصير فيلم الملحد، لا أعرف، اسألوا وزير الثقافة، أو ربما وزير الأوقاف”.

وأوضح: “عندما حددت توقيت العرض لم يكن هناك أى شىء خاص بالعمل، وحصلت على تصريح إجازة السيناريو، وتصريح العمل بعد التصوير وكل شيء، وتم إبلاغي بأن العمل لن يتم عرضه حاليًا”.



مدير الرقابة على الأفلام العربي سابقا

أكدت مها سعد الدين مدير الرقابة على الأفلام العربي سابقا بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية لـ كلمتك، أن أى عمل تم تصويره لابد أن يكون حصل على تصريح التصوير كي لا يتعرض للمساءلة القانونية، وخاصة أن المنتج أحمد السبكي يتلافى هذه الأمور نهائيًا دائما، ويبتعد عن أى مشاكل مع جهاز الرقابة.

وأوضحت أن فيلم "الملحد"، حصل على كل تصاريح، التصوير والعرض، والدليل على ذلك أن إعلان العمل تم طرحه، وهذا لم يحدث إلا إذا حصل المنتج على تصريح العرض للعمل لأنه لن يعرض نفسه للخسارة الكبير.



وعن إرسال نسخة من سيناريو الفيلم للأزهر قالت: “إن كان العمل يتناول قضية دينة بحتة لابد أن يرسل السيناريو ونسخة من العمل للأزهر لبحث الأمر، ولكن فيلم الملحد لا يستحق كل هذه الضجة الكبرى حوله، فهو فيلم عادي جدًا، وأعتقد أنه لن يثير جدلًا بعد عرضه”.



وحاولت كلمتك التواصل مع رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبدالجليل لتوضيح حقيقة الأمر، ولكنه رفض الإجابة.

وكان قد خرج بيان الرقابة من قبل الذى أكد أن "فيلم الملحد لا يشوه الدين الإسلامي قط، بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم، كما أن المؤلف عرض شخص ملحد قام بالانتحار بسبب الإلحاد، وهو شيء يثبت أنه لا يدعو إلى الإلحاد".

دعوى بالسماح بعرض فيلم الملحد لإبراهيم عيسى..



كان الدكتور هاني سامح المحامي أقام الدعوى رقم 89012 لسنة 78 وتطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيًّا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب ابراهيم عيسى وإنتاج السبكي وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة.

جلسة لحصول العمل علي تصريح٨ العرض نهاية الشهر..

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المطالبة بعرض فيلم الملحد بالسينمات لجلسة 24 نوفمبر المقبل.

يذكر أن فيلم الملحد يشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين، من بينهم أحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

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