مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - كشف الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد طرح أحدث أعماله التي تحمل اسم «نومي مخاصمني»، اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا لطرحها في الفترة المقبلة.

وشارك رامي جمال البرومو الدعائي لأغنية نومي مخاصمني، عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «نومي مخاصمني ميعادنا الجمعه الساعه 5 إن شاءالله».

آخر أعمال رامي جمال

والجدير بالذكر، أن رامي جمال يعيش حالة من النشاط الفني في لوقت الحالي، حيث طرح عدد من الأعمال لألبوم خليني أشوفك في صيف 2024، والتي حقق من خلالها نجاحا كبيرا.

وكانت آخر أعمال رامي جمال، أغنية «مش عايشين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية مش عايشين لـ رامي جمال، من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

وتقول كلمات أغنية مش عايشين كالآتي: «متفارقين، وبعيد عن بعض احنا الاتنين، وتعبنا البعض بقالنا سنين، بنكابر ليه، وبنعمل فيها أننا ناسيين، الحقيقة أن كل ذكرى حلوة عيشنا فيها، لسه بندور عليها، في الأماكن والأغاني».

أغنية برود ببرود

بالإضافة إلى، أغنية «برود ببرود»، التي طرحها مؤخرا أيضا، كلمات أحمد العزب، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد ياسر.

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