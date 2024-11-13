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مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - مسلسل 6 شهور.. كشفت منصة watch it، عن الحلقات الجديدة لـ مسلسل 6 شهور» بطولة الفنان الشاب نور النبوي، وينتظر الكثير من جمهور الدراما عرض الحلقات، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل منذ بداية عرضه.

Watch it تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور

وروجت منصة watch it للحلقات الجديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقة: هيفوتك تفاصيل كتير شيقة عن حياة لطيفة ومراد لو ماتفرجتش على الحلقات الجديدة.. يلّا مستني إيه؟ اتفرج دلوقتي على مسلسل ٦ شهور من إنتاجات Watch it الأصلية يُعرض حلقتين كل أربعاء.

قصة مسلسل 6 شهور

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي، ويتكون العمل من 10 حلقات ويناقش عالم الـReal Estate، كما يركز على الشباب ومشاكلهم في العمل، خاصة بعد التخرج فى الجامعة.

مسلسل 6 شهور نور النبوي

ويجسد نور النبوي، خلال العمل، دور «مراد»، الذى يعمل فى شركة للعقارات ويحاول خلال الأحداث اكتساب ثقة مديره ليثبت فى الوظيفة، ويكون فى منافسة مع نور إيهاب التي تلعب دور لطيفة لتحقيق تارجت الشركة لكسب البونص.

برومو مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي

فيما تجسد نور إيهاب، دور فتاة تدعى لطيفة تعمل موظفة بإحدى شركات العقارات تتنافس مع نور النبوي الذي يلعب شخصية مراد على تحقيق التارجت للفوز بوظيفة ثابتة وتنشأ بينهما علاقة حب رغم التنافس.

موعد عرض مسلسل 6 شهور

أبطال مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور، يعتبر بطولات نور النبوي، في عالم الدراما، ويشاركه في البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم نور إيهاب، ومجدي بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والعمل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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