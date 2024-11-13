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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:13 مساءً - يتساءل الكثير عن موعد طرح الموسم الثالث من مسلسل الأنيميشن «What If.. .؟، فهو واحد من أبرز أعمال الأنيميشن في عالم Marvel.

يضم الموسم الثالث من مسلسل الأنيميشن «What If.. .؟ عدد من نجوم الفن أبرزهم: أنتوني ماكي، تيونا باريس، لورانس فيشبورن، سيباستيان ستان، أمريكا فيريرا، وآخرين، وهو من تأليف إيه سي برادلي، وإخراج بريان اندروز.

أحداث الموسم الثالث من مسلسل الأنيميشن «What If.. .؟

تشهد أحداث الموسم الثالث من مسلسل الأنيميشن «What If.. .؟ غوص «المراقب» في العديد من قصص المستقبل والنهايات المتغيرة والعوالم المتعددة.

موعد انطلاق الموسم الثالث من مسلسل الأنيميشن «What If.. .؟

من المقرر انطلاق عرض مسلسل الأنيميشن «What If.. .؟ يوم 22 من ديسمبر المقبل، من المتوقع أن يحقق الموسم الثالث نجاح جماهيري كبير مثل الأجزاء السابقة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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