مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:13 مساءً - في مثل هذا اليوم منذ 17 عامًا، فقدت الساحة الفنية العربية أحد أبرز نجومها، الفنان القدير يونس شلبي، الذي شكلت مسيرته الفنية علامة فارقة في عالم الكوميديا المصرية والعربية.

عرف شلبي بتألقه الفريد وقدرته على رسم الابتسامة على وجوه الملايين، إلى جانب ما حملته حياته من معاني العطاء والتضحية، سواء على المستوى الفني أو الشخصي.

بدايات مميزة وأدوار لا تُنسى

ولد يونس شلبي في عام 1941 بمدينة المنصورة، وبدأ مشواره الفني من مسرحية «مدرسة المشاغبين» التي كانت نقطة انطلاقه نحو الشهرة، حيث أبدع في دور «منصور»، الشخصية البسيطة التي أحبها الجمهور.

كما قدم أيضا العديد من الأدوار التي ترسخت في ذاكرة المشاهدين، سواء في المسرحيات مثل «العيال كبرت» أو في الأفلام والمسلسلات التي تميزت بطابعه الكوميدي المميز والبسيط.

العطاء الفني ومسيرة حافلة

قدم يونس شلبي خلال مسيرته الفنية أكثر من 80 عملًا بين السينما والمسرح والتلفزيون، وعُرف بروحه المرحة وقدرته على تقديم الكوميديا الراقية والبسيطة التي لامست قلوب الجمهور، ليصبح أحد أبرز وجوه الفن الكوميدي المصري.

وعلى الرغم من مرضه في سنواته الأخيرة، لم يتوقف عن العطاء، وظل يُقدّم الأعمال الفنية حتى آخر أيامه.

ذكرى باقية في قلوب محبيه

تحل ذكرى رحيل يونس شلبي وسط حنين جمهوره العريض لضحكته وطلته المميزة، ليبقى إرثه الفني حاضرًا في قلوب الملايين، وتظل أدواره وأعماله مرجعًا لكل من أراد فهم معنى الكوميديا الأصيلة القائمة على العفوية والتلقائية.

رحل يونس شلبي، لكن ذكراه وإرثه الفني ما زالا يعيشان بيننا، ليظل اسمه خالدًا في سجل عمالقة الفن العربي.