مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:13 مساءً - مسلسل 6 شهور .. بدء العد التنزلي لانطلاقة الحلقة 8 من مسلسل 6 شهور بطولة الفنان نور النبوي التي من المقرر عرضها عبر منصة WATCH IT الرقمية، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الكثير من الأحداث المثيرة والمشوقة.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول مواعيد عرض الحلقة 8 من مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي موعد عرض مسلسل 6 شهور الحلقة 8.

مواعيد عرض مسلسل 6 شهور الحلقة 8

وينطلق عرض الحلقة 8 لمسلسل 6 شهور من بطولة الفنان نور النبوي، اليوم الأربعاء الموافق لـ 13 نوفمبر، في تمام الساعة الـ 11 مساء عبر منصة WATCH IT.

أحداث مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور، تدور في إطار اجتماعي شبابي يناقش عالم الـ “Real Estate”، ويسلط الضوء على حياة الشباب والمشاكل التي تعيق طريقهم في العمل خاصةً فترة ما بعد التخرج في الجامعة.

ويجسد نور النبوي شخصية «مراد»، الموظف في شركة عقارات، ويسعى لإثبات كفاءته وكسب ثقة مديره، لكنه يجد نفسه في منافسة قوية مع صديقته، الفنانة نور إيهاب، مما يضيف بعدًا دراميًا وتوترًا للعلاقات بينهما.

أبطال مسلسل 6 شهور

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور، بجانب نور النبوي عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.