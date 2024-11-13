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مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:13 مساءً - مسلسل 6 شهور .. بدء العد التنزلي لانطلاقة الحلقة 8 من مسلسل 6 شهور بطولة الفنان نور النبوي التي من المقرر عرضها عبر منصة WATCH IT الرقمية، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الكثير من الأحداث المثيرة والمشوقة.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول مواعيد عرض الحلقة 8 من مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي موعد عرض مسلسل 6 شهور الحلقة 8.

مسلسل 6 شهور

مواعيد عرض مسلسل 6 شهور الحلقة 8

وينطلق عرض الحلقة 8 لمسلسل 6 شهور من بطولة الفنان نور النبوي، اليوم الأربعاء الموافق لـ 13 نوفمبر، في تمام الساعة الـ 11 مساء عبر منصة WATCH IT.

برومو مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي

أحداث مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور، تدور في إطار اجتماعي شبابي يناقش عالم الـ “Real Estate”، ويسلط الضوء على حياة الشباب والمشاكل التي تعيق طريقهم في العمل خاصةً فترة ما بعد التخرج في الجامعة.

ويجسد نور النبوي شخصية «مراد»، الموظف في شركة عقارات، ويسعى لإثبات كفاءته وكسب ثقة مديره، لكنه يجد نفسه في منافسة قوية مع صديقته، الفنانة نور إيهاب، مما يضيف بعدًا دراميًا وتوترًا للعلاقات بينهما.

أبطال مسلسل 6 شهور

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور، بجانب نور النبوي عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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